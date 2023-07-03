Бывшую усадьбу Тинькова на Волге продают на 900 млн рублей

Комплекс в Астраханской области площадью 3 га можно купить для личного пользования или сдавать в аренду.

Астраханский комплекс «Волга дача», который входил в проект Олега Тинькова La Datcha Tinkoff Collection, выставили на продажу за 900 млн рублей. Об этом пишет «РБК».

В 2022 году бизнесмен Олег Тиньков продал усадьбу вместе с другими активами в РФ.

«Волга дача» находится в Лиманском районе Астраханской области, участок имеет площадь 3 га, гостевой комплекс с домами, беседками и спортивными площадками занимает 1,7 тыс. квадратных метров.

Продавец собирается получить за усадьбу около 900 млн рублей. Объект можно купить для личного пользования или для сдачи в аренду.

В компании сообщили, что сейчас «Волга дачей» управляют структуры, связанные с компанией Владимира Потанина «Интеррос». Им же принадлежат 35% акций TCS Group (банка «Тинькофф»).