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Экономика России

Бывшую усадьбу Тинькова на Волге продают на 900 млн рублей

Комплекс в Астраханской области площадью 3 га можно купить для личного пользования или сдавать в аренду.
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Астраханский комплекс «Волга дача», который входил в проект Олега Тинькова La Datcha Tinkoff Collection, выставили на продажу за 900 млн рублей. Об этом пишет «РБК».

В 2022 году бизнесмен Олег Тиньков продал усадьбу вместе с другими активами в РФ.

«Волга дача» находится в Лиманском районе Астраханской области, участок имеет площадь 3 га, гостевой комплекс с домами, беседками и спортивными площадками занимает 1,7 тыс. квадратных метров.

Продавец собирается получить за усадьбу около 900 млн рублей. Объект можно купить для личного пользования или для сдачи в аренду.

В компании сообщили, что сейчас «Волга дачей» управляют структуры, связанные с компанией Владимира Потанина «Интеррос». Им же принадлежат 35% акций TCS Group (банка «Тинькофф»).

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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