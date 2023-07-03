Центробанк: переводы самому себе до 1,4 млн рублей будут бесплатными

Такой законопроект ЦБ надеется принять до конца 2023 года. Сейчас с банками обсуждают не размер переводов, а количество допустимых бесплатных операций.

Сейчас в законопроекте установлен порог бесплатных переводов самому себе в размере 1,4 млн рублей. Центробанк считает, что этот лимит нужно сохранить. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на директора департамента национальной платежной системы ЦБ Аллу Бакину.

Банки беспокоятся, что из-за нововведений снизятся комиссионные доходы и придется перестраивать устоявшуюся бизнес-модель.

— С рынком обсуждалось, например, ограничение не по сумме, а по количеству операций в месяц, в год или в квартал. Но такие ограничения усложняют процесс с операционной точки зрения. На наш взгляд, ограничение по сумме всё-таки было бы оптимальным, —сказала Алла Бакина.

В Центробанке считают, что законопроект будет принят до конца 2023 года. Главное – договориться с заинтересованными участниками финансового рынка.