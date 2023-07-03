Коренных жителей Камчатки освободили от транспортного налога на лодки и снегоходы

Жители Камчатки будут платить за водный транспорт в два раза меньше, а коренные народы Севера полностью освободили от налога на лодки и снегоходы.

Коренные малочисленные народы Севера (КМНС) получили в Камчатском крае налоговые льготы. Они больше не будут платить транспортный налог на лодку и снегоход. Об этом сказано на сайте Заксобрания региона.

— Представители коренных малочисленных народов Севера освобождаются от уплаты транспортного налога на снегоходы и моторные лодки. Льгота распространяется на одно транспортное средство по выбору налогоплательщика, — говорится в сообщении.

Для остальных жителей Камчатки уменьшили ставку транспортного налога с 50 до 25 рублей за одну лошадиную силу. Новые тарифы действуют на катер, моторную лодку и другой водный транспорт мощностью до 100 л/с.

Льгота действует задним числом, с 1 января 2023 года.