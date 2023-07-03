Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Налоговые льготы по транспортному налогу

Коренных жителей Камчатки освободили от транспортного налога на лодки и снегоходы

Жители Камчатки будут платить за водный транспорт в два раза меньше, а коренные народы Севера полностью освободили от налога на лодки и снегоходы.
30

Коренные малочисленные народы Севера (КМНС) получили в Камчатском крае налоговые льготы. Они больше не будут платить транспортный налог на лодку и снегоход. Об этом сказано на сайте Заксобрания региона.

— Представители коренных малочисленных народов Севера освобождаются от уплаты транспортного налога на снегоходы и моторные лодки. Льгота распространяется на одно транспортное средство по выбору налогоплательщика, — говорится в сообщении.

Для остальных жителей Камчатки уменьшили ставку транспортного налога с 50 до 25 рублей за одну лошадиную силу. Новые тарифы действуют на катер, моторную лодку и другой водный транспорт мощностью до 100 л/с.

Льгота действует задним числом, с 1 января 2023 года.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Светлана Беляева
    Светлана Беляева
    Самозанятые

    Ликбез по самозанятым. Разбираем самые популярные вопросы

    Может ли бухгалтер быть самозанятым работая только с одним НКО? Может ли самозанятый быть ИП на УСН? Что делать, если превышен лимит доходов по НПД? Это и многое другое разберем в видео.

    17
    Логотип Клерк
    Клерк
    Управленческий учет

    Лайфхак для бухгалтеров и финансистов: как правильно структурировать расходы

    Бизнесу нужны цифры по доходам и расходам, чтобы грамотно оптимизировать бюджет компании. Поговорим о прямых и косвенных расходах, как их собрать в кучу, получить адекватные данные и посчитать валовую прибыль организации.

    Лайфхак для бухгалтеров и финансистов: как правильно структурировать расходы
    2,1 тыс.
    Логотип nlukina
    nlukina
    Общество

    Вместо ОБЖ школьников будут учить военной подготовке. Учителями станут участники СВО

    С 1 сентября 2024 года ОБЖ в школах заменят предметом «Основа безопасности и защита Родины». Новая дисциплина будет включать в себя расширенный курс начальной военной подготовки. А учителями станут участники СВО.

    Вместо ОБЖ школьников будут учить военной подготовке. Учителями станут участники СВО
    56
    Логотип Консалтинг Онлайн
    Консалтинг Онлайн

    Как разместить в Федресурс сообщение о членстве в СРО?

    С 1 октября 2016 года члены СРО обязаны размещать информацию о факте входа или выхода из саморегулируемой организации в реестре Федресурс. Исполнение обязанности возлагается на самих членов СРО — именно они должны публиковать соответствующие сообщения в реестр. Неисполнение данной обязанности может привести к негативным правовым последствиям.

    36
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Законопроекты

    Военнослужащие, получившие инвалидность, смогут бесплатно пройти профессиональное обучение. Новый законопроект

    Предлагается устранить препятствия для прохождения военнослужащими-инвалидами проф.обучения

    32
    Логотип nlukina
    nlukina
    Самозанятые

    Самозанятым хотят увеличить вдвое допустимый доход. Новый законопроект скоро внесут в Госдуму

    Депутаты от фракции ЛДПР планируют внести в Госдуму законопроект об увеличении в два раза (до 4,8 млн рублей в год) размера максимального допустимого дохода самозанятого.

    Самозанятым хотят увеличить вдвое допустимый доход. Новый законопроект скоро внесут в Госдуму
    62
    Логотип RationalAnswer
    RationalAnswer
    Обзор налоговых новостей

    НДФЛ 20% для зажиточных россиян, а также поползновение фондов FinEx в сторону разблокировки

    Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: Магнит обвиняют в обвале рубля, ипотечникам облегчили банкротство, занесение ЕБЛ в ЕБС, Deutsche Bank сломал или потерял российские акции внутри депозитарных расписок, что употребляют Илон Маск и Сергей Брин, а также почему Верховный суд США впрягся за азиатов.

    89
    Логотип Консалтинг Онлайн
    Консалтинг Онлайн
    Вебинары для бухгалтеров

    Бесплатный вебинар! Распределение прибыли ООО: как избежать нарушений или при их наличии минимизировать собственные потери

    Главной целью любой коммерческой организации является получение прибыли и последующее её распределение участникам общества. На этапе выплаты дивидендов компании допускают существенные нарушения, что в случае их выявления налоговым органом приводит к возникновению непредвиденных расходов, исчисляемых сотнями тысяч или миллионами рублей.

    Бесплатный вебинар! Распределение прибыли ООО: как избежать нарушений или при их наличии минимизировать собственные потери
    70
    Логотип Клерк
    Клерк
    Право

    Как бухгалтеру правильно проверить договор, чтобы потом не сесть в тюрьму

    Не каждая компания может нанять профессионального юриста. Однако договоры с контрагентами и сотрудниками никуда не исчезают, и проблему приходится решать самому бухгалтеру. Рассказываем, на что обратить внимание, чтобы потом не стать фигурантом уголовного дела.

    Как бухгалтеру правильно проверить договор, чтобы потом не сесть в тюрьму
    2,4 тыс.
    Логотип Наталья Горячая
    Наталья Горячая
    Банки

    Повторим правила работы с банком, которые помогут избежать проблем. 15 главных правил

    Можно бесконечно возмущаться произволу, который проявляют кредитные организации по отношению к своим клиентам, но есть базовые правила, которые помогут вам избежать проблем при работе с банками.

    Повторим правила работы с банком, которые помогут избежать проблем. 15 главных правил
    108
    Читать еще