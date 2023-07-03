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⚡ Внесли проект по увеличению МРОТ

С 1 января 2024 года МРОТ составит 19 242 рубля.
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Проект с таким показателем разместил на федеральном портале Минтруд.

Увеличение по сравнению с действующим МРОТ составит 18,5%.

Соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год увеличится до 47,7%.

Напомним, с 2021 год МРОТ привязали к медианной зарплате (42%). Но на 2023 и 2024 годы действие этой нормы приостановили.

Теперь эту приостановку отменяют. МРОТ снова зависит от медианной зарплаты. В проекте Минтруда предусмотрен новый норматив соотношения МРОТ и медианной зарплаты с 2025 года – 48%.

Кроме зарплаты, на которую влияет МРОТ, бухгалтерам надо сдавать и отчет ЕФС-1, состоящий из нескольких разделов. Разобраться с ними поможет наш вебинар.

По итогам:

  • научитесь правильно рассчитывать страховой стаж;

  • узнаете все про документы, подтверждающие периоды работы до персонифицированного учета;

  • сможете грамотно сдавать сведения в страховой стаж по форме ЕФС-1.

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Комментарии

2
  • Логотип Лидия Новожилова
    Лидия Новожилова 34 минуты назад

    А с 01 июля какой МРОТ? Раньше писали, что 17866 руб. 00 коп. Теперь пишут, что индексации не будет.

    • Логотип nlukina
      nlukina 31 минуту назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      16 242 рубля рубля. Не будут менять до января. 

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