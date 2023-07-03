⚡ Внесли проект по увеличению МРОТ

Проект с таким показателем разместил на федеральном портале Минтруд.
Увеличение по сравнению с действующим МРОТ составит 18,5%.
Соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год увеличится до 47,7%.
Напомним, с 2021 год МРОТ привязали к медианной зарплате (42%). Но на 2023 и 2024 годы действие этой нормы приостановили.
Теперь эту приостановку отменяют. МРОТ снова зависит от медианной зарплаты. В проекте Минтруда предусмотрен новый норматив соотношения МРОТ и медианной зарплаты с 2025 года – 48%.
Кроме зарплаты, на которую влияет МРОТ, бухгалтерам надо сдавать и отчет ЕФС-1, состоящий из нескольких разделов. Разобраться с ними поможет наш вебинар.
По итогам:
научитесь правильно рассчитывать страховой стаж;
узнаете все про документы, подтверждающие периоды работы до персонифицированного учета;
сможете грамотно сдавать сведения в страховой стаж по форме ЕФС-1.
Комментарии2
А с 01 июля какой МРОТ? Раньше писали, что 17866 руб. 00 коп. Теперь пишут, что индексации не будет.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
16 242 рубля рубля. Не будут менять до января.