⚡ Внесли проект по увеличению МРОТ

С 1 января 2024 года МРОТ составит 19 242 рубля.

Проект с таким показателем разместил на федеральном портале Минтруд.

Увеличение по сравнению с действующим МРОТ составит 18,5%.

Соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год увеличится до 47,7%.

Напомним, с 2021 год МРОТ привязали к медианной зарплате (42%). Но на 2023 и 2024 годы действие этой нормы приостановили.

Теперь эту приостановку отменяют. МРОТ снова зависит от медианной зарплаты. В проекте Минтруда предусмотрен новый норматив соотношения МРОТ и медианной зарплаты с 2025 года – 48%.

Кроме зарплаты, на которую влияет МРОТ, бухгалтерам надо сдавать и отчет ЕФС-1, состоящий из нескольких разделов. Разобраться с ними поможет наш вебинар.

По итогам:

научитесь правильно рассчитывать страховой стаж;

узнаете все про документы, подтверждающие периоды работы до персонифицированного учета;

сможете грамотно сдавать сведения в страховой стаж по форме ЕФС-1.

Записаться