Экономика России

Прожиточный минимум и МРОТ: новые формулы в 2023 году

Официально утвердили МРОТ и прожиточный минимум с 1 января 2023 года. Причем старые формулы этих показателей пока не применяются. Расчет сделали по-новому.

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Прожиточный минимум и МРОТ: новые формулы в 2023 году

Какие законы смотреть

Приняли новые законы:

  • Федеральный закон от 05.12.2022 № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
  • Федеральный закон от 05.12.2022 № 470-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений статьи 4 Федерального закона о прожиточном минимуме в РФ».
  • Федеральный закон от 19.12.2022 № 522-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона о МРОТ и о приостановлении действия ее отдельных положений».

Значения

Утвердили такие показатели на 2023 год:

Показатель

Значение на 01.01.2023

Значение на 01.06.2022

МРОТ

16 242

15 279

ПМ на душу населения

14 375

13 919

ПМ для трудоспособного населения

15 669

15 172

ПМ для пенсионеров

12 363

11 970

ПМ для детей

13 944

13 501

Правила МРОТ: что поменялось

Правила по МРОТ утверждены Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».

В 2020 году МРОТ равнялся прожиточному минимуму работоспособного населения за 2 квартал предыдущего года. Потом это правило отменили.

С 2021 год МРОТ привязали к медианной зарплате.

В законе № 81-ФЗ сказано, что МРОТ на очередной год устанавливается федеральным законом в текущем году. Его считают исходя из величины медианной зарплаты, рассчитанной Росстатом за предыдущий год.

Соотношение МРОТ и медианной зарплаты устанавливается в размере 42%.

Но на 2023 и 2024 годы действие этих норм приостановили.

Поправки в закон № 81-ФЗ внесены Федеральным законом от 19.12.2022 № 522-ФЗ.

В 2023 и 2024 годах МРОТ будут считать по другой формуле:

исходя из темпа роста МРОТ, превышающего на 3% темп роста прожиточного минимума трудоспособного населения по отношению к прошлогоднему показателю.

Новый МРОТ 2023 = (ПМ 2023 / ПМ 2022 + 3%) х МРОТ 2022.

С июня 2022 года ПМ трудоспособного населения был 15 172 руб.

На 2023 ПМ трудоспособного населения утвердили на уровне 15 669 руб.

Темп роста ПМ (15 669 / 15 172) = примерно 3,3%. Значит, МРОТ должен вырасти на 6,3%.

С июня 2022 года МРОТ составляет 15 279 руб.

15 279×106,3% = 16 242 руб.

Правила ПМ

Ранее прожиточный минимум считали как 44,2% от медианной зарплаты за предыдущий год.

Но в 2022 году эту норму приостановили.

На 2023 и 2024 годы – снова приостановка.

В пояснительной записке к проекту закона № 470-ФЗ о приостановке правил расчета ПМ сказано, что высокая инфляция и сложившийся медианный доход не позволяют считать ПМ по старой формуле.

Его высчитали исходя из прогнозируемой границы бедности.

Теперь ПМ устанавливается законом о федеральном бюджете. Такой закон принят (№ 466-ФЗ).

В нем прописано такое значение ПМ в целом по РФ:

  • на душу населения – 14 375 рублей;
  • для трудоспособного населения – 15 669 рублей;
  • для пенсионеров – 12 363 рубля;
  • для детей – 13 944 рубля.

Отправной точкой для расчета ПМ для групп населения является ПМ на душу населения. От него ПМ по группам считают так:

  • для трудоспособного населения – 109%;
  • для пенсионеров – 86%;
  • для детей – 97%.

По прогнозам Минтруда, ПМ на 2024 год на душу населения составит 15 049 руб., то есть, вырастет на 4,7%. Такой показатель озвучен в пояснительной записке к проекту закона № 470-ФЗ.

От размера прожиточного минимума зависят размеры социальных выплат, доплаты к пенсии.

РКО

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