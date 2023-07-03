Глава Минфина: сегодня инфляция составляет 3,2%

Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что инфляция в России стала замедляться, сейчас она составляет 3,2%. Об этом пишет «ТАСС».

После роста потребительских цен в марте - апреле прошлого года инфляция начала замедляться. Сегодня инфляция 3,2%, - сказал Силуанов.

Недавно мы писали, что Центробанк собирается поднять ключевую ставку, чтобы стабилизировать инфляцию вблизи запланированных 4%.