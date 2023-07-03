Глава Минфина: сегодня инфляция составляет 3,2%

Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что инфляция в России стала замедляться, сейчас она составляет 3,2%. Об этом пишет «ТАСС».
После роста потребительских цен в марте - апреле прошлого года инфляция начала замедляться. Сегодня инфляция 3,2%, - сказал Силуанов.
Недавно мы писали, что Центробанк собирается поднять ключевую ставку, чтобы стабилизировать инфляцию вблизи запланированных 4%.
Комментарии2
Главный бухгалтер
я верю-верю.... Ответьте мне только на один вопрос
- почему в последнее время вообще перестало произноситься за какой период вот эта объявляемая инфляция? за день, за месяц, за прошедшее время с начала года.... за год с 01.06.22 по 01.06.23 ?
за сегодняшний день?
а если нет - то только за одно такое заявление стОило бы уволить за некомпетентность
то есть Наи.... тётке с матерной фамилией из ЦБ не выгодно, если получается 3% ?
Её накажут, если планировалось 4, а по факту получится меньше? обязательно нужно держать строго 4 ? или ей самой плохо от того что инфляция снижается? ей хочется, что бы больше была?
Главный бухгалтер
ЦБ и Минфин в контрах. Потираем ручки