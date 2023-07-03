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Экономика России

Глава Минфина: сегодня инфляция составляет 3,2%

Инфляция начала замедляться из-за роста потребительских цен.
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Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что инфляция в России стала замедляться, сейчас она составляет 3,2%. Об этом пишет «ТАСС».

После роста потребительских цен в марте - апреле прошлого года инфляция начала замедляться. Сегодня инфляция 3,2%, - сказал Силуанов.

Недавно мы писали, что Центробанк собирается поднять ключевую ставку, чтобы стабилизировать инфляцию вблизи запланированных 4%.

Комментарии

2
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 17 минут назад

    Главный бухгалтер

    инфляция в России стала замедляться, сейчас она составляет 3,2%.

    я верю-верю.... Ответьте мне только на один вопрос

    - почему в последнее время вообще перестало произноситься за какой период вот эта объявляемая инфляция? за день, за месяц, за прошедшее время с начала года.... за год с 01.06.22 по 01.06.23 ?

    Сегодня инфляция 3,2%, - сказал Силуанов.

    за сегодняшний день?

    а если нет - то только за одно такое заявление стОило бы уволить за некомпетентность

    Центробанк собирается поднять ключевую ставку, чтобы стабилизировать инфляцию вблизи запланированных 4%.

    то есть Наи.... тётке с матерной фамилией из ЦБ не выгодно, если получается 3% ? 

    Её накажут, если планировалось 4, а по факту получится меньше? обязательно нужно держать строго 4 ? или ей самой плохо от того что инфляция снижается? ей хочется, что бы больше была?

    • Логотип fressigran@
      fressigran@ 5 минут назад

      Главный бухгалтер

      ЦБ и Минфин в контрах. Потираем ручки

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