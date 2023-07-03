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Больничные

Меняют правила регистрации ИП-добровольцев для оплаты им больничных

Если ИП вступит в добровольные правоотношения с СФР (ранее – ФСС) и заплатит до конца года страховой взнос, то в следующем году он будет иметь право на оплату больничных и декретных из СФР. Правила регистрации добровольцем меняют.
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СФР утвердит новый административный регламент регистрации ИП-добровольцев. Проект опубликован на федеральном портале.

Дело в том, что сейчас действует регламент, утвержденный ФСС. А ФСС уже нет, есть СФР. Поэтом регламент обновят.

Для регистрации нужен один документ – паспорт. Подать заявление на вступление в добровольные правоотношения можно лично в СФР или через МФЦ.

Добавим, что подать заявление также можно через Госуслуги.

В итоге ИП получит уведомление о регистрации.

Кстати, ранее предполагалось, что с 1 июля 2023 года заработают новые правила оплаты больничных ИП, по которым взносы надо платить не 1 раз в год, как сейчас, а ежемесячно. При это по новой схеме будет только оплата за время болезни и травмы. Пособие по беременности и родам за 140 дней больничного женщины-ИП не получат.

Но пока эти правила так и остались в виде проекта.

В данным момент применяются старые правила – оплати в 2023 году 5 652,22 руб., получай в 2024 году оплату больничных из МРОТ.

У нас есть статья о том, как ИП получить декретные из ФСС в 2023 и 2024 годах.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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