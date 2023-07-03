ВТБ второй год подряд оставит инвесторов без дивидендов

Собрание акционеров банка ВТБ решило отказаться от выплаты дивидендов за 2022 год. Об этом сказано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.
По результатам 2022 года не принимать, не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО), привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа и привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа, - говорится в сообщении компании.
В прошлом году банк ВТБ также не платил инвесторам дивиденды.
В отчете по МСФО группа ВТБ отразила убыток в размере 612,6 млрд рублей. В 2023 году компания ждет рекордной прибыли в 327 млрд рублей.
Комментарии