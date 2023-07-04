Работодатель может объявить о сокращении штата и потом передумать

Если работодатель направил вам уведомление о предстоящем увольнении по сокращению, это еще не значит, что сокращение обязательно состоится.

Даже если вы уже настроились на это, с нетерпением этого ждете, работодатель может передумать.

Такую ситуацию разобрал Роструд. Сотрудника должны были уволить по сокращению 30 июня. Но за несколько дней до этого работодатель передумал и сообщил, что увольнение не состоится.

Сотрудник расстроился, так как он не хочет оставаться в этой организации.

Человек надеется, что работодатель все-таки обязан его сократить, раз заявил об этом ранее. Но нет.

Если работодатель отменил сокращение штата, то увольнять сотрудника по этому основанию он не обязан, даже в том случае, когда сотрудник сам хочет этого.