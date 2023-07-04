💝 Чтобы получать декретные в 2024 году, женщина-ИП должна уплатить добровольный взнос в 2023 году

Если бизнес-леди в статусе ИП планирует беременность, то у нее есть шанс получить декретные в 2024 году (около 90 тыс. рублей).

Речь идет о добровольном страховании. Власти планировали с 1 июля 2023 года поменять правила, по которым с 2024 году у ИП не будет права на пособие по беременности и родам и пособие по уходу за ребенком.

Подробно о действующих и будущих правилах мы рассказывали в статье «Как ИП получить декретные из ФСС в 2023 и 2024 годах».

В комментариях к этому материалу читатели интересуются судьбой новых правил. Отвечаем – ничего не изменилось, на сегодняшний день новые правила так и остались в проекте.

Поэтому пока ИП по-прежнему может вступить в добровольные правоотношения с СФР, уплатить взнос до 31.12.2023 и в 2024 году иметь право на пособия (больничные, по БиР, по уходу за ребенком до 1,5 лет).

Сумма взноса – 5 652,22 + РК. Примерный размер пособия по беременности и родам, которое можно получить в 2024 году – 89 тыс. руб. (без учета РК).

Смотрите в нашей таблице расчет для случая, когда ИП уходит на больничный по беременности и родам с 17.01.2024 по 05.06.2024.

Месяц Календарные дни месяца Дни, подлежащие оплате Средний дневной заработок Размер пособия Январь 2024 31 15 620,71 9 310,65 Февраль 2024 29 29 663,52 19 242,08 Март 2024 31 31 620,71 19 242,01 Апрель 2024 30 30 641,40 19 242,00 Май 2024 31 31 620,71 19 242,01 Июнь 2024 30 5 641,40 3 207,00 Итого х 140 х 89 485,75

Таким образом, уплатив в 2023 году 5,6 тыс. рублей, беременная ИП получит в 2024 году 89,5 тыс. рублей.