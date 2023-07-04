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ЕНП (единый налоговый платеж)

🌼На ЕНС скопились переплаты, юрлица все еще не видят сальдо, пеней не будет до конца года. Топ новостей про ЕНС за неделю

В преддверии полугодовой отчетности и очередных налоговых платежей бухгалтерам надо знать обстановку с нынешней системой уплаты налогов. Принесли вам подборку актуальных новостей.
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Непонятно, что происходит с частью денег на единых налоговых счетах по всей стране. Вопрос с ними решается «потихоньку».

Тут даже как-то и не новость, а просто бухгалтерская боль. Рассказывайте, коллеги, а как у вас?

Если коротко: если вы налог уплатили, но уведомление на него не подали или подали на меньшую сумму, то пени начислять не будут вплоть до 31 декабря 2023 года.

Сейчас сборник таких операций только у одной фирмы выглядит так:

Между тем, полугодовая отчетность все ближе и ближе. Рассказывайте в комментариях, коллеги, насколько вы готовы?

Комментарии

4
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 2 часа назад

    Главный бухгалтер

    Рассказывайте в комментариях, коллеги, насколько вы готовы?

    усегда готовы (с)

  • Логотип Веточка сакуры
    Веточка сакуры 1 час назад

    Тут нужны новые матерные слова. Старые уже не справляются.

  • Логотип Lekabuh
    Lekabuh 1 час назад

    ОльгаГлавный бухгалтер

    В Подмосковье ЕНС открыли полностью. После просмотра растительность на всем теле встала дыбом и на место ложиться не собирается. Предварительно выявленные косяки: 1. Переплаты на конец 22 года рассовали по разным КБК, но текущие начисления однохренственно списывают с ЕНС даже при переплате на одноименном кбк. 2. Налог на прибыль к уменьшению (за 2022 год) виснет переплатой на соответствующем КБК, а налог к уплате за следующий отчетный период (1 кв 2023 г)  все-равно списывают в тупую с ЕНС. 3. Охренительные пени в январе часть из которых потом сторнирована, но часть, если покопаться так необоснованно и списана. 4. Ну и совет ИФНС - глядя на реализованный интерфейс всей этой хрени рекомендую провести по всей стране 2-3 недельные курсы по обучению пользователей, потому что Ваш ознакомительный тур, мягко говоря (повторю, очень мягко говоря), это под""бка.

  • Логотип Ирина Захарова1
    Ирина Захарова1 52 минуты назад

    МО, внезапно 30 июня (полгода, Карл!) открылось сальдо ЕНС. 

    И сразу ошибки. В начальном сальдо. Была переплата НДФЛ в 4 квартале 2022 года, писали письмо на возврат, но налоговая не вернула, написав в ответ,  что не успела до 1 января и сумма войдёт в начальное сальдо. И вот теперь эта сумма, как тот суслик - я не вижу, но налоговая говорит: "Есть!".

    Про ознакомительный тур - соглашусь с предыдущим оратором, полная х-я!

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