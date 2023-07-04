🌼На ЕНС скопились переплаты, юрлица все еще не видят сальдо, пеней не будет до конца года. Топ новостей про ЕНС за неделю

В преддверии полугодовой отчетности и очередных налоговых платежей бухгалтерам надо знать обстановку с нынешней системой уплаты налогов. Принесли вам подборку актуальных новостей.

Непонятно, что происходит с частью денег на единых налоговых счетах по всей стране. Вопрос с ними решается «потихоньку».

Тут даже как-то и не новость, а просто бухгалтерская боль. Рассказывайте, коллеги, а как у вас?

Если коротко: если вы налог уплатили, но уведомление на него не подали или подали на меньшую сумму, то пени начислять не будут вплоть до 31 декабря 2023 года.

Сейчас сборник таких операций только у одной фирмы выглядит так:

Между тем, полугодовая отчетность все ближе и ближе. Рассказывайте в комментариях, коллеги, насколько вы готовы?