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Сроки сдачи отчетности

✅Чек-лист полугодовой отчетности для бухгалтера

Собрали в одном месте все отчеты по итогам полугодия, которые сдают бухгалтеры в июле. Отмечайте себе, что уже сдали.
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Итак, не позднее 20 июля надо сдать единую упрощенную налоговую декларацию за полгода или за 2 квартал 2023 года.

Не позднее 25 июля сдаем:

  • сведения о дополнительных страховых взносах в составе ЕФС-1 за полугодие 2023 года;

  • сведения о начисленных страховых взносах на травматизм за полугодие 2023 года в составе формы ЕФС-1;

  • декларацию по налогу на прибыль за полугодие 2023 года (для тех, кто перечисляет налог ежеквартально или ежемесячно по прибыли предыдущего квартала);

  • декларацию по налогу на прибыль за январь-июнь 2023 года (для организаций, которые рассчитывают налог ежемесячно по фактической прибыли);

  • РСВ за полугодие 2023 года;

  • расчет 6-НДФЛ за полугодие 2023 года.

Еще не позже 28 июля надо внести авансовый платеж по УСН за полугодие 2023 года: помните об этом?

Для бухгалтеров на УСН у нас, кстати, есть хороший и удобный курс профпереподготовки: научитесь заполнять любую отчетность на упрощенке, вести учет для ИП и для организаций, не теряться на нюансах этого налогового режима.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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