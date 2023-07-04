✅Чек-лист полугодовой отчетности для бухгалтера

Собрали в одном месте все отчеты по итогам полугодия, которые сдают бухгалтеры в июле. Отмечайте себе, что уже сдали.

Итак, не позднее 20 июля надо сдать единую упрощенную налоговую декларацию за полгода или за 2 квартал 2023 года.

Не позднее 25 июля сдаем: сведения о дополнительных страховых взносах в составе ЕФС-1 за полугодие 2023 года;

сведения о начисленных страховых взносах на травматизм за полугодие 2023 года в составе формы ЕФС-1;

декларацию по налогу на прибыль за полугодие 2023 года (для тех, кто перечисляет налог ежеквартально или ежемесячно по прибыли предыдущего квартала);

декларацию по налогу на прибыль за январь-июнь 2023 года (для организаций, которые рассчитывают налог ежемесячно по фактической прибыли);

РСВ за полугодие 2023 года;

расчет 6-НДФЛ за полугодие 2023 года.

Еще не позже 28 июля надо внести авансовый платеж по УСН за полугодие 2023 года: помните об этом?

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