✅Чек-лист полугодовой отчетности для бухгалтера

Итак, не позднее 20 июля надо сдать единую упрощенную налоговую декларацию за полгода или за 2 квартал 2023 года.
Не позднее 25 июля сдаем:
сведения о дополнительных страховых взносах в составе ЕФС-1 за полугодие 2023 года;
сведения о начисленных страховых взносах на травматизм за полугодие 2023 года в составе формы ЕФС-1;
декларацию по налогу на прибыль за полугодие 2023 года (для тех, кто перечисляет налог ежеквартально или ежемесячно по прибыли предыдущего квартала);
декларацию по налогу на прибыль за январь-июнь 2023 года (для организаций, которые рассчитывают налог ежемесячно по фактической прибыли);
РСВ за полугодие 2023 года;
расчет 6-НДФЛ за полугодие 2023 года.
Еще не позже 28 июля надо внести авансовый платеж по УСН за полугодие 2023 года: помните об этом?
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