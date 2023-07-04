Можно вернуть с ЕНС деньги, перечисленные туда другим лицом

Если вы уплатили налог за третьих лиц (указали в платежке чужой ИНН), то вернуть эти деньги назад не получится.

А вот то третье лицо, чей ИНН был указан в вашей платежке, может вернуть себе ваши деньги.

Если после уплаты иным лицом ЕНП на ЕНС налогоплательщика, ИНН которого был указан в платежке, образовалось положительное сальдо, то такой налогоплательщик в соответствии со статьей 45 НК РФ вправе подать заявление о распоряжении путем возврата, поясняет ФНС.

Например, компания перечислила 1 млн рублей на ЕНС физлица. Они отразились на сальдо ЕНС. Теперь компания к этим деньгам доступа не имеет. Но физлицо может эти деньги вернуть себе на карту, подав заявление в ФНС.

Ранее мы рассказывали, как клиент расплатился с ИП, перечислив деньги на его ЕНС.

Кстати, в Госдуме есть законопроект, который предусматривает запрет с 01.06.2023 до 31.12.2023 на зачет своих налогов в счет третьих лиц. То есть, уплатить за иное лицо можно, а вот уже уплаченное на свой ЕНС перекинуть на чужой ЕНС будет нельзя.