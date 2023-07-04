Половина россиян не собираются работать в компаниях, где проходят собеседования: итоги опроса

49% россиян хотя бы раз в жизни проходили собеседования в компании, где они не планировали работать, узнали эксперты Работа.ру.

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, проходили ли россияне собеседования, когда не планировали устраиваться в компанию, и почему. Опросили более 3500 респондентов старше 18 лет из всех регионов страны. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

49% россиян хотя бы раз проходили собеседования и не собирались работать в этой компании. Из них почти половина (48%) хотели бы оценить себя как профессионала на рынке труда.

47% опрошенных держат руку на пульсе и узнают, какие требования в текущий момент предъявляют кандидатам с соответствующим опытом. 41% опрошенных с помощью собеседований оценивают свои слабые и сильные стороны.

Чуть менее трети (31%) рассказали, что таким образом готовятся к основному собеседованию. 27% опрошенных поддерживают навык прохождения интервью. 10% участников опроса хотят показать текущему работодателю востребованность на рынке труда и попросить повышения в должности или деньгах. Еще столько же (10%) узнают инсайдерскую информацию о компании.

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Среди наименее популярных причин — знакомство с рекрутерами и коллегами (9%) и похвастаться результатами работы и показать себя (5%).

Только 27% опрошенных россиян запрашивают обратную связь от рекрутера в случае отказа. 73% никогда так не делают.

Многие не просят обратную связь, так как считают, что рекрутеры обычно ее не дают — так ответили 38% респондентов.

Бухгалтеры, рассказывайте, а вы проходили собеседования просто так? И если да, то почему?