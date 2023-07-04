Эксперты рассказали, по каким признакам налоговая вычисляет компанию-дублера

Эксперты анализировали практику по пп.3 п.2 ст.45 НК РФ (про возможность взыскать недоимку по итогам проверки с зависимых лиц).
— Выводы актуальны и для оценки «отзеркаливания» бизнеса в делах по дроблению, а также фактической взаимозависимости со спорными контрагентами (в том числе, когда штат спорного контрагента сформирован за счет взаимозависимых с налогоплательщиком организаций), — пишет в Телеграм-канале один из ведущих налоговых экспертов России Иван Кузнецов.
Вот по каким признакам налоговая определяет компанию-дублера:
создание дублера непосредственно до или во время проведения ВНП;
снижение выручки у налогоплательщика с одновременным ростом выручки у дублера;
миграция персонала;
миграция контрагентов;
номинальность руководителя дублера;
совпадение адреса осуществления деятельности (адреса регистрации);
осуществление одинакового вида деятельности;
передача дублеру ОС;
совпадение должностных лиц налогоплательщика и дублера;
аналогичные расходы налогоплательщика и дублера;
взаимозависимость, в том числе установленная судом по налоговому спору;
неисполненные обязательства дублера по оплате переданного налогоплательщиком имущества;
у налогоплательщика и дублера общий сайт, общая кадровая и бухгалтерская службы;
совпадение IP-адресов у налогоплательщика и дублера;
дублер до проверки старой организации деятельности не осуществлял.
Что эксперты забыли перечислить, коллеги? Кто уже сталкивался с такой ситуацией? Делитесь, на что налоговики обращали внимание.
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