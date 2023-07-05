Офисы криптобиржи Binance обыскивают в Австралии

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям не выявила нарушений со стороны биржи, но начала проверку из-за иска, который подали США.

4 июля 2023 года Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям провела обыски в офисах критовалютной биржи Binance. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на агентство Bloomberg.

6 апреля 2023 года комиссия в Австралии аннулировала лицензию местного подразделения Binance на операции с деривативами.

Регулятор продолжил проверку площадки и начал обыски в офисах криптобиржи. Специалисты ищут нарушения при предоставлении услуг по торговле деривативами.

Комиссия не выявила нарушений со стороны биржи, но начала проверки в связи с иском США к Binance.

Деривативы – это контракты, по которым стороны имеют право получить или передать активы на определенных условиях. Сделка заключается без моментальной передачи активов, но договор предусматривает такую возможность в будущем. Деривативы заключаются на срочном рынке.