Физлицам разрешат покупать ЦФА на недвижимость

Раньше покупать ЦФА на квадратные метры в строящемся доме могли только квалифицированные инвесторы. Теперь финансовый инструмент на платформе «Атомайз» могут использовать все физлица.

Отечественная платформа-оператор ЦФА «Атомайз» разрешит физлицам впервые покупать цифровые финансовые активы (ЦФА) на квадратные метры. Об этом пишут «Ведомости».

Девелопер «Джи-групп» выпустит ЦФА на квадратные метры общей суммой 50 млн рублей.

Активы привязаны к рыночной стоимости квадратного метра в строящемся доме ЖК «Атмосфера» в Казани.

На момент выпуска один цифровой актив будет стоить 99,3 тыс. рублей. ЦФА погасят после сдачи дома в эксплуатацию, которая запланирована на 30 августа 2024 года.

Эмитент обещает выплатить инвесторам все вложенные средства и доход не меньше 10% от номинала ЦФА.

Фактический доход будет рассчитываться по результатам продаж с 1 мая по 31 июля 2024 года.

Если инвестор купил один ЦФА за 99 300 рублей, то через год он получит минимум 109 230 рублей, т. е. доход составит 9 930 рублей, - рассказал представитель «Атомайз».

Недостающую сумму «Джи-групп» выплатит из собственной прибыли за прошлый год, если стоимость квадратного метра вырастет на 9%.

Если недвижимость подорожает на 15%, то доход может увеличиться до 14 895 рублей за каждый ЦФА.

Держатели ЦФА получат деньги на свои кошельки в «Атомайз».