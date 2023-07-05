Страховщики будут дистанционно осматривать автомобиль после аварии

Около 10 страховщиков предложат участникам ДТП дистанционный осмотр после аварии, чтобы урегулировать убытки по ОСАГО. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева.
С 15 июля 2023 года удаленное урегулирование убытков по ОСАГО будет доступно через Госуслуги. На портале страховщики обязаны принять любое обращение, а данные об автомобиле и его владельце автоматически «подгрузятся» из профиля.
На Госуслугах нельзя проводить дистанционный осмотр авто, но страховщики смогут предложить клиентам такую функцию на сайте или в мобильном приложении.
Это возможно только при незначительных повреждениях.
Клиент сможет обратиться за возмещением по ОСАГО на сайт Госуслуг, в мобильное приложение страховой компании или прийти лично в офис организации.
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