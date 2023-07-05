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ОСАГО

Страховщики будут дистанционно осматривать автомобиль после аварии

При незначительных повреждениях во время ДТП страховая компания может предложить дистанционный осмотр транспортного средства, чтобы выплатить возмещение по ОСАГО.
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Около 10 страховщиков предложат участникам ДТП дистанционный осмотр после аварии, чтобы урегулировать убытки по ОСАГО. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева.

С 15 июля 2023 года удаленное урегулирование убытков по ОСАГО будет доступно через Госуслуги. На портале страховщики обязаны принять любое обращение, а данные об автомобиле и его владельце автоматически «подгрузятся» из профиля.

На Госуслугах нельзя проводить дистанционный осмотр авто, но страховщики смогут предложить клиентам такую функцию на сайте или в мобильном приложении.

Это возможно только при незначительных повреждениях.

Клиент сможет обратиться за возмещением по ОСАГО на сайт Госуслуг, в мобильное приложение страховой компании или прийти лично в офис организации.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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