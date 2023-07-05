Если садовый участок используют в бизнесе, земельный налог будет по повышенной ставке

Если земля используется в бизнесе ставка будет до 1,5%.
При этом НК РФ не содержит исчерпывающий перечень документов и сведений, подтверждающих использование земельного участка в предпринимательской деятельности.
ФНС в письме от 07.06.2023 № БС-4-21/7173@ сообщает, как сведения учитываются при начислении налога.
Это сведения:
от органов государственного земельного надзора;
от органов муниципального земельного контроля (например, по запросу ИФНС);
материалы проверок правоохранительных органов;
сведения из бухотчетности;
сведения, представленные в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
Налог посчитают с учетом этих сведений.
Кстати, норма о получении сведений о нарушениях от органов муниципального земельного контроля должна заработать с 2024 года. Это заложено в законопроекте с поправками в НК РФ.
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