Если садовый участок используют в бизнесе, земельный налог будет по повышенной ставке

Земельные участки для ведения садоводства облагаются земельным налогом по ставке 0,3%. Но только если они не используются в предпринимательской деятельности.

Если земля используется в бизнесе ставка будет до 1,5%.

При этом НК РФ не содержит исчерпывающий перечень документов и сведений, подтверждающих использование земельного участка в предпринимательской деятельности.

ФНС в письме от 07.06.2023 № БС-4-21/7173@ сообщает, как сведения учитываются при начислении налога.

Это сведения:

от органов государственного земельного надзора;

от органов муниципального земельного контроля (например, по запросу ИФНС);

материалы проверок правоохранительных органов;

сведения из бухотчетности;

сведения, представленные в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

Налог посчитают с учетом этих сведений.

Кстати, норма о получении сведений о нарушениях от органов муниципального земельного контроля должна заработать с 2024 года. Это заложено в законопроекте с поправками в НК РФ.