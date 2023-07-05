За незаконное привлечение иностранцев к работе на рынках будут штрафовать до 800 тысяч рублей

К работе на розничных рынках нельзя привлекать иностранных сотрудников без разрешения на работу. Если управляющие рынком предоставляют таким продавцам места, то их оштрафуют.

Совет Федерации ужесточил наказание за нарушение миграционного законодательства при использовании труда иностранных работников на розничных рынках. Об этом пишет «ТАСС».

Закон изменит действующую статью 18.16 КоАП (нарушение правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых объектах, в том числе в торговых комплексах).

Теперь по этой статье будут штрафовать за нелегальное привлечение иностранцев к труду и на розничных рынках.

Пока что статья 18.16 КоАП РФ предусматривает штрафы для управляющих торговым объектом, если те предоставили торговое место юрлицу или ИП, которые нанимают иностранцев без патента. Статья не содержала штрафы для граждан, а только для юрлиц и ИП.

В обновленной версии за нарушения будут привлекать компании, управляющие рынком, должностных лиц этих организаций или лиц, которые заключили с компанией договор о предоставлении торгового места.

Оштрафуют тех, кто сдает торговые, складские или иные места на розничных рынках лицам, у которых нет разрешения на использование труда иностранцев, но фактически они там работают.

За предоставление торгового, складского или иного места иностранцу или лицу без гражданства должностные лица оштрафуют от 45 до 50 тыс. рублей.

ИП и юрлицам грозит штраф до 800 тыс. рублей или их деятельность приостанавливается на срок от 14 до 90 суток.

Физлицам будет грозить штраф от 3 до 4 тыс. рублей, а в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и в Ленинградской области – до 5 тыс. рублей.