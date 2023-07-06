Как формировать чек ККТ на оплату за доступ к сервису по подписке

ИП продает доступ к сервису в виде подписки на месяц. Клиенты оплачивают подписку и сразу получают доступ. В этом случае чек ККТ может быть один – на полный расчет.

Нюансы формирования чека в такой ситуации разъяснила эксперт Контур.Маркета по кассовому законодательству Оксана Кобзева в разделе «Клерк.Консультации».

Признак способа расчета

Если сумма расчета сразу учитывается ИП как реализация, с согласия покупателя допускается формирование одного кассового чека с признаком способа расчета «полный расчет» без последующего формирования чека в момент отгрузки. Такое разъяснение есть в письмах ФНС от 15.11.2021 № АБ-3-20/7479@, от 05.02.2020 № АБ-4-20/1824@.

При этом в бумажном чеке признак способа расчета «Полный расчет» не указывается, а в электронной – указывается.

Наименование услуги

В законе № 54-ФЗ нет четких требований к указанию названия в чеке, оно просто должно быть. Поэтому, указывать наименование услуги можно произвольно, главное, чтобы клиент понимал, за какую именно услугу сформирован чек.

Например, можно указать «PRO+аккаунт (подписка на 1 месяц)».