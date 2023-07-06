Как формировать чек ККТ на оплату за доступ к сервису по подписке

Нюансы формирования чека в такой ситуации разъяснила эксперт Контур.Маркета по кассовому законодательству Оксана Кобзева в разделе «Клерк.Консультации».
Признак способа расчета
Если сумма расчета сразу учитывается ИП как реализация, с согласия покупателя допускается формирование одного кассового чека с признаком способа расчета «полный расчет» без последующего формирования чека в момент отгрузки. Такое разъяснение есть в письмах ФНС от 15.11.2021 № АБ-3-20/7479@, от 05.02.2020 № АБ-4-20/1824@.
При этом в бумажном чеке признак способа расчета «Полный расчет» не указывается, а в электронной – указывается.
Наименование услуги
В законе № 54-ФЗ нет четких требований к указанию названия в чеке, оно просто должно быть. Поэтому, указывать наименование услуги можно произвольно, главное, чтобы клиент понимал, за какую именно услугу сформирован чек.
Например, можно указать «PRO+аккаунт (подписка на 1 месяц)».
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