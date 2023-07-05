🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

Google Apps Script — бесплатный помощник офисного сотрудника. Рассказываю как автоматизировать свою работу по-взрослому

В прошлых заметках я рассказывал как с помощью гугл-таблиц отслеживать статус по судебному делу, поступление новых дел в СОЮ г. Москвы, изменение в ЕГРЮЛ по компании, ключевую ставку. Это довольно полезные инструменты, но есть один минус — отсутствие гибкости. Рассказываю как это исправить с помощью Google Apps Script.