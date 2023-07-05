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НДС

НДС с аванса нельзя взять на вычет, если реализация потом будет без НДС

Компания в июне получила предоплату, а в июле становится участником проекта «Сколково». В этом случае НДС с аванса надо заплатить без права на вычет.
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Эту ситуацию обсуждают на нашем форуме.

Во 2 квартале нельзя не начислить НДС с аванса, так как факт предоплаты налицо, а компания – плательщик НДС.

В то же время в 3 квартале, когда произойдет реализация, компания уже не будет плательщиком НДС (так как действует льгота для Сколково). А раз компания – неплательщик НДС, то и права на вычет у нее нет.

То есть, НДС уйдет в бюджет и вернуть его назад нельзя.

Впрочем, можно составить с клиентом допсоглашение к договору, по которому цену услуг снизить на сумму НДС. В этом случае НДС с предоплаты надо вернуть клиенту и тогда его можно возместить из бюджета.

Если по допнику цена с НДС = цена без НДС, то уплаченный ранее НДС с аванса вернуть не получится. Такое разъяснение для «Сколково» ранее давал Минфин в письме от 19.03.2018 № 03-07-07/16882.

Кстати, аналогичное разъяснение есть для гостиничного бизнеса, который с 1 июля 2022 года получил право на НДС 0%.

Минфин заявлял, что вернуть НДС с предоплаты (раннего бронирования) можно только в том случае, если снизить цену проживания на 20%. Если же для клиента цена не изменится, то авансовый НДС на вычет взять нельзя (письмо Минфина от 12.08.2022 № 03-07-11/78828).

Комментарии

1
  • Логотип FA
    FA 49 минут назад

    Евгений

    А почему не рассмотреть такой вариант: перед получением аванса вы заключаете договор (или допник), что реализация будет в периоде, когда НДС у вас не будет, т.е. эта реализация не будет облагаться НДС и цена не включает НДС, соответственно по п. 1 ст. 154 НДС с аванса вообще не исчислять и не платить. См. напр. письмо МФ от 28.12.2017 N 03-07-11/87951.

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