Нельзя уволить человека за то, что он скрыл свою инвалидность

Если сотрудник при трудоустройстве на работу не сообщил, что у него есть инвалидность, то и не обязан был.

В статье 65 ТК РФ приведен перечень документов для заключения трудового договора.

Справка об установлении работнику инвалидности в этой статье не поименована.

При этом запрещено требовать у человека лишние документы при приеме на работу.

Также в статье 81 ТК РФ как нет такого основания для увольнения по инициативе работодателя как сокрытием работником инвалидности при трудоустройстве.

Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 21.06.2023 № 14-6/ООГ-4208, рассматривая ситуацию, когда человек скрыл от работодателя II группу инвалидности.

Вместе с тем в отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом, иными федеральными законами, указами Президента и постановлениями Правительства может быть предусмотрена необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов.