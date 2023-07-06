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Маркетплейсы

У сотрудников склада Ozon обнаружили менингит. Покупатели не заразятся через посылку

В распределительном центре Ozon выявили семь заболевших менингитом. Пользователи, которые заказывают товары на маркетплейсе, не могут заразиться. Возбудитель инфекции долго не живет на упаковочных материалах.
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Роспотребнадзор выявил семь случаев заболевания менингитом у сотрудников распределительного центра маркетплейса Ozon в Екатеринбурге. Об этом пишут «РИА Новости».

Для людей, получивших посылки из распределительных центров «Озон», риск заражения менингококковой инфекцией отсутствует, - сказали в Роспотребнадзоре.

На картоне, фанере и других упаковочных материалах возбудитель инфекции может оставаться жизнеспособным только непродолжительное время.

Сотрудники Роспотребнадзора проводят усиленную дезинфекцию в распределительном центре маркетплейса. Также началась профилактическая терапия и вакцинация сотрудников. Прививку сделали уже более 60 человек.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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