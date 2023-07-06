У сотрудников склада Ozon обнаружили менингит. Покупатели не заразятся через посылку

Роспотребнадзор выявил семь случаев заболевания менингитом у сотрудников распределительного центра маркетплейса Ozon в Екатеринбурге. Об этом пишут «РИА Новости».
Для людей, получивших посылки из распределительных центров «Озон», риск заражения менингококковой инфекцией отсутствует, - сказали в Роспотребнадзоре.
На картоне, фанере и других упаковочных материалах возбудитель инфекции может оставаться жизнеспособным только непродолжительное время.
Сотрудники Роспотребнадзора проводят усиленную дезинфекцию в распределительном центре маркетплейса. Также началась профилактическая терапия и вакцинация сотрудников. Прививку сделали уже более 60 человек.
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