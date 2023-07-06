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Банки

В банках остатки на счетах в драгметаллах сократились на 12-57%

Добывающие компании начали продавать остатки драгоценных металлов на своих банковских счетах. С февраля 2022 года они снизились почти на 14 тонн.
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На 1 июня 2023 года остатки на банковских счетах в драгоценных металлах составили 69,7 тонны. Об этом пишет «Коммерсант».

По сравнению с февралем 2022 года суммарные остатки сократились почти на 17%. В пересчете на физическое золото – на 13,9 тонны.

На 2% снизились остатки на счетах Сбербанка, сейчас банк хранит 53,8 тонны золота.

У остальных банков, таких как ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, АТБ, остатки по обезличенным счетам в драгметаллах сократились на 12-57%.

Снижение объясняется высоким потребительским спросом, который начался в 2022 году. Физлица стали чаще открывать обезличенные металлические счета (ОМС) и покупать золотые слитки.

Руководитель департамента по операциям с драгоценными металлами Совкомбанка Елена Магера сообщила, что больше всего на остатки влияет сезонность работы золотодобывающих предприятий.

Компании в начале года формируют остатки на своих банковских счетах, а к июню начинают их продавать.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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