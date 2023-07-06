СДЭК увеличит количество отделений в странах СНГ. Их станет на 20% больше

В конце 2022 года у логистического оператора в СНГ было 227 офисов. СДЭК также собирается открыть дополнительные отделения в Индии, Вьетнаме и Таиланде.

Во втором полугодии 2023 года логистический оператор СДЭК увеличит число своих отделений в странах СНГ на 20%. Об этом пишет «ТАСС».

Кроме этого, планируем укрепить свои позиции в странах, где уже есть 1-2 офиса компании - это, например, Индия, Вьетнам и Таиланд, - сказал директор по развитию СДЭК Сергей Егоров.

Уже за первое полугодие СДЭК открыл 308 точек в России и 120 отделений за границей, из которых 81 офис в СНГ и 39 – в странах дальнего зарубежья.

В конце 2022 года у компании было 3,8 тыс. офисов, 227 из них расположены в странах СНГ.

Сейчас СДЭК доставляет посылки в Казахстан, Белоруссию, Армению, Азербайджан и Киргизию. За 2022 год в страны ближнего зарубежья пользователи сервиса отправили больше 2,6 млн посылок.