Цифровым рублем можно будет пользоваться в 2025-2027 году

13 банков уже готовы тестировать работу с цифровым рублем и ждут, когда примут нужный законопроект.

В 2025-2027 году начнется массовое использование цифрового рубля в России. Об этом пишет «Forbes» со ссылкой на первого зампреда Центробанка Ольгу Скоробогатову.

Первые 13 банков уже полностью прошли техническую подготовку к работе с цифровым рублем. Как только примут законопроект, кредитные организации сразу начнут тестирование.

— Цифровой рубль — прежде всего средство именно для платежей и переводов. Это не средство сбережения — Банк России не будет начислять проценты на остаток цифровых рублей в кошельках и, естественно, не будет выдавать кредиты в цифровых рублях, — сказала Ольга Скоробогатова.

Центробанк будет отвечать за выпуск и обращение цифрового рубля, все операции с ним будут проходить на платформе ЦБ. Это должно гарантировать надежность и сохранность средств.