👆 Заявление о зачете резервирует взносы, а для какой цели – неважно

Это заявление – на зачет ЕНП в счет взносов, но никак не на зачет взносов в счет УСН, как думают некоторые.
В частности, такой вопрос по заявлению о зачете задали в Telegram-чате ФНС.
Бухгалтер не может разобраться, какой КБК указывать в заявлении о зачете – КБК взносов, на которые уменьшают налог по УСН, или КБК налога по УСН, который уменьшают на взносы. То есть, уменьшаемое или вычитаемое.
Речь идет о фиксированных взносах ИП.
Для уменьшения налога по ПСН на взносы нужно подать уведомление.
Для уменьшения налога по УСН на взносы не нужны никакие уведомления и заявления. Нужно одно – уплатить эти взносы.
И вот факт уплаты взносов как раз и фиксируется с помощью заявления о зачете.
Как заполнить заявление о зачете (+ образец) – мы рассказывали здесь.
Впрочем, это далеко не единственный способ, позволяющий уменьшить налог на взносы.
Есть такие способы:
уплатить взносы платежкой-01 и подать заявление о зачете;
уплатить взносы платежкой-02 и не подавать заявление о зачете;
уплатить взносы платежкой-01 и не подавать заявление о зачете;
уплатить взносы платежкой-02 и подать заявление о зачете.
Вывод: главное, в принципе уплатить взносы и держать их на ЕНС до конца года (не допускать переплаты).
Смотрите в нашей таблице, где окажутся ваши взносы при уплате их вышеназванными способами.
Способ уплаты фиксированных взносов
Где на ЕНС отражаются взносы
платежка-01 + заявление о зачете
Отложенная переплата (резерв)
платежка-01 без заявления о зачете
Сальдо ЕНС (переплата)
платежка-02 без заявления о зачете
Сальдо ЕНС (переплата)
платежка-02 + заявление о зачете
Отложенная переплата (резерв)
Кстати, у нас есть разбор о том, как платить фиксированные взносы, чтобы уменьшить аванс по УСН.
Комментарии2
Если я заполню заявление на взносы превышающих 1% в 3 квартале на часть суммы (за 1 полугодие 2023 г. ) - 100 тыс. руб. и в 4 квартале часть суммы (за 3 квартал 2023 г. )- 50 тыс. руб.. Эти заявления пройдут накопительно, т.е. 150 тыс. руб.? Не затрутся, как уведомления, т.к. все реквизиты одинаковые? Т.е. не учтут ли они только последнее заявление, на 50 тыс. руб.?
не затрутся. Будут накопительно. Это же не уведомление. Для корректировки заявления о зачете надо подать заявление на отмену зачета, а не новое заявление о зачете. Поэтому они не затираются, а суммируются