👆 Заявление о зачете резервирует взносы, а для какой цели – неважно

Заявление о зачете (КНД 1150057) закрепляет ваши деньги на конкретном КБК до момента, пока не наступит срок уплаты налога или взноса по этому КБК.

Это заявление – на зачет ЕНП в счет взносов, но никак не на зачет взносов в счет УСН, как думают некоторые.

В частности, такой вопрос по заявлению о зачете задали в Telegram-чате ФНС.

Бухгалтер не может разобраться, какой КБК указывать в заявлении о зачете – КБК взносов, на которые уменьшают налог по УСН, или КБК налога по УСН, который уменьшают на взносы. То есть, уменьшаемое или вычитаемое.

Речь идет о фиксированных взносах ИП.

Для уменьшения налога по ПСН на взносы нужно подать уведомление.

Для уменьшения налога по УСН на взносы не нужны никакие уведомления и заявления. Нужно одно – уплатить эти взносы.

И вот факт уплаты взносов как раз и фиксируется с помощью заявления о зачете.

Как заполнить заявление о зачете (+ образец) – мы рассказывали здесь.

Впрочем, это далеко не единственный способ, позволяющий уменьшить налог на взносы.

Есть такие способы:

уплатить взносы платежкой-01 и подать заявление о зачете;

уплатить взносы платежкой-02 и не подавать заявление о зачете;

уплатить взносы платежкой-01 и не подавать заявление о зачете;

уплатить взносы платежкой-02 и подать заявление о зачете.

Вывод: главное, в принципе уплатить взносы и держать их на ЕНС до конца года (не допускать переплаты).

Смотрите в нашей таблице, где окажутся ваши взносы при уплате их вышеназванными способами.

Способ уплаты фиксированных взносов Где на ЕНС отражаются взносы платежка-01 + заявление о зачете Отложенная переплата (резерв) платежка-01 без заявления о зачете Сальдо ЕНС (переплата) платежка-02 без заявления о зачете Сальдо ЕНС (переплата) платежка-02 + заявление о зачете Отложенная переплата (резерв)

Кстати, у нас есть разбор о том, как платить фиксированные взносы, чтобы уменьшить аванс по УСН.