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ЕНП (единый налоговый платеж)

👆 Заявление о зачете резервирует взносы, а для какой цели – неважно

Заявление о зачете (КНД 1150057) закрепляет ваши деньги на конкретном КБК до момента, пока не наступит срок уплаты налога или взноса по этому КБК.
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Это заявление – на зачет ЕНП в счет взносов, но никак не на зачет взносов в счет УСН, как думают некоторые.

В частности, такой вопрос по заявлению о зачете задали в Telegram-чате ФНС.

Бухгалтер не может разобраться, какой КБК указывать в заявлении о зачете – КБК взносов, на которые уменьшают налог по УСН, или КБК налога по УСН, который уменьшают на взносы. То есть, уменьшаемое или вычитаемое.

Речь идет о фиксированных взносах ИП.

Для уменьшения налога по ПСН на взносы нужно подать уведомление.

Для уменьшения налога по УСН на взносы не нужны никакие уведомления и заявления. Нужно одно – уплатить эти взносы.

И вот факт уплаты взносов как раз и фиксируется с помощью заявления о зачете.

Как заполнить заявление о зачете (+ образец) – мы рассказывали здесь.

Впрочем, это далеко не единственный способ, позволяющий уменьшить налог на взносы.

Есть такие способы:

  • уплатить взносы платежкой-01 и подать заявление о зачете;

  • уплатить взносы платежкой-02 и не подавать заявление о зачете;

  • уплатить взносы платежкой-01 и не подавать заявление о зачете;

  • уплатить взносы платежкой-02 и подать заявление о зачете.

Вывод: главное, в принципе уплатить взносы и держать их на ЕНС до конца года (не допускать переплаты).

Смотрите в нашей таблице, где окажутся ваши взносы при уплате их вышеназванными способами.

Способ уплаты фиксированных взносов

Где на ЕНС отражаются взносы

платежка-01 + заявление о зачете

Отложенная переплата (резерв)

платежка-01 без заявления о зачете

Сальдо ЕНС (переплата)

платежка-02 без заявления о зачете

Сальдо ЕНС (переплата)

платежка-02 + заявление о зачете

Отложенная переплата (резерв)

 Кстати, у нас есть разбор о том, как платить фиксированные взносы, чтобы уменьшить аванс по УСН.

Комментарии

2
  • Логотип natalisl
    natalisl 50 минут назад

    Если я заполню заявление на взносы превышающих 1% в 3 квартале на часть суммы (за 1 полугодие 2023 г. ) - 100 тыс. руб. и в 4 квартале часть суммы (за 3 квартал 2023 г. )- 50 тыс. руб.. Эти заявления пройдут накопительно, т.е. 150 тыс. руб.? Не затрутся, как уведомления, т.к. все реквизиты одинаковые? Т.е. не учтут ли они только последнее заявление, на 50 тыс. руб.?

    • Логотип бух2007
      бух2007
      32 минуты назад

      не затрутся. Будут накопительно. Это же не уведомление. Для корректировки заявления о зачете надо подать заявление на отмену зачета, а не новое заявление о зачете. Поэтому они не затираются, а суммируются

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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ХановЗащитникБизнеса
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