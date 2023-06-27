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- Как платить фиксированные взносы, чтобы уменьшить аванс по УСН за 2 квартал: три способа
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Как платить фиксированные взносы, чтобы уменьшить аванс по УСН за 2 квартал: три способа
Если до 30 июня уплатить фиксированные взносы, то их можно учесть при расчете налога по УСН за полугодие. С введением ЕНС главная интрига – как зафиксировать факт уплаты именно взносов, ведь деньги на ЕНС обезличены. Рассказываем, какие способы есть на сегодняшний день.
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