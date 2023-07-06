Альфа-банк оштрафовали на 250 тысяч рублей за рекламные звонки

Абоненты не давали согласие на рекламные сообщения, но банк продолжал им звонить и рассказывать о финансовых продуктах.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области выписало Альфа-банку штраф в размере 250 тыс. рублей за звонки с рекламным содержанием. Об этом сказано на сайте УФАС.

Абоненты, которые не давали согласие на получение рекламы, все равно получали от банка звонки с предложением приобрести финансовые продукты.

— Комиссия Пензенского УФАС России признала рекламу услуг банка противоречащей требованиям ч. 1 ст. 18 ФЗ «О рекламе», — говорится в сообщении.

В отношении АО «Альфа-банк» вынесли постановление по ч. 1 ст. 14.3 КоАП за нарушение закона о рекламе. Теперь организация должна выплатить штраф 250 тыс. рублей.