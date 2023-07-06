На IKEA подали в суд за отказ строить торговый центр под Санкт-Петербургом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрит иск Северного научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации к компании IKEA на сумму 2,08 млрд рублей. Об этом пишет «Forbes» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Компания «Ингка сентерс рус проперти Е» выкупила у института участок в 40 га за 2,25 млрд рублей для строительства торгово-развлекательного центра «Мега новоселье».

Исследовательский институт выступал соинвестором проекта и должен был спроектировать объект с транспортной развязкой и согласовать это с властями.

ТРЦ собирались открыть в 2021 году, но в 2020 году IKEA отказалась инвестировать в проект. Теперь соинвестор требует возместить затраты.

Заседание суда назначено на 17 августа 2023 года.

В 2021 году из-за смены стратегии Ingka Centres также отказалась от строительства ТЦ в Челябинске, а в 2022 году – от возведения ТЦ «Мега» в Екатеринбурге.

В начале марта 2022 года IKEA сообщила о приостановке бизнеса в России и Белоруссии.