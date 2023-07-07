Центробанк утвердил повышенный ценз для квалифицированных инвесторов

Сначала имущественный ценз повысят до 12 млн рублей, а после поднимут до 24 млн рублей.

Для получения статуса квалифицированного инвестора повысят имущественный ценз. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаила Мамуту.

Имущественный ценз для признания инвесторов квалифицированными будет повышаться в два этапа. Сначала планку поднимут до 12 млн рублей, а через год до 24 млн рублей.

Сейчас размер планка имущественного ценза составляет 6 млн рублей.

Мы должны успеть за это время запустить другие неимущественные критерии квалификации, в первую очередь - это спецэкзамен, который потребует донастройки образовательного процесса, - сказал Михаил Мамута.

Недавно мы писали, что ЦБ признает квалифицированными инвесторами тех, пройдет имущественный ценз в размере 24-25 млн рублей.