Дела Блиновской, Чекалиной и других блогеров могут объединить

Следствие выяснило, что уклоняться от налогов блогерам помогала одна женщина с прозвищем «Атаманша».

Дела об уклонении от уплаты налогов блогеров Елены Блиновской, Валерии Чекалиной и других могут объединить в одно производство. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Следователи выяснили, что уклоняться от уплаты налогов блогерам помогала женщина с «позывным Атаманша».

Не исключено, что дело будет переквалифицировано в организацию преступного сообщества.

По версии телеграм-канала, именно у нее обвиняемые взяли деньги, чтобы возместить ущерб ФНС.

Елена Блиновская выплатила 30 млн рублей, а Валерия Чекалина – 311 млн рублей.

Недавно мы писали, что Блиновская будет находится под домашним арестом до 23 июля 2023 года.