Елену Блиновскую оставили под домашним арестом

Об этом сообщает Радио Спутник.

Блиновская останется под домашним арестом до 23 июля 2023 года, несмотря на свое ходатайство об избрании других мер пресечения.

На предыдущее заседание суда она не явилась.

Напомним, Елена Блиновская обвиняется в уклонении от уплаты налогов на общую сумму 918 миллионов рублей. Следствие считает, что блогер раздробила свой бизнес, чтобы занизить полученные доходы.

На самом деле, дробить бизнес можно вполне законно и обоснованно — если делать это с действительной экономической целью, а не для неуплаты налогов. Бухгалтеры в Сообществе профессиональных бухгалтеров часто обсуждают такие темы.

Некоторые даже идут учиться и повышать квалификацию, чтобы понимать, как лучше структурировать бизнес, когда руководство об этом просит. Вот ссылочка, чтобы вступить в Сообщество — это быстро и бесплатно.