🌞😓 В ТК РФ хотят ввести нормы о работе в жару

Сейчас в ТК РФ нет положений об особенностях организации труда в условиях повышенной температуры воздуха. Их хотят так прописать в отдельной статья 163.1.

Законопроект с такой нормой внесен в Госдуму.

В новую статью включат, в том числе, те нормы, что сейчас рекомендует Роспотребнадзор.

Работодатель обязан обеспечить: питьевой режим (обеспечить неограниченное количество питьековй воды);

солнцезащитные средства;

перерывы для отдыха в охлажденном помещении;

сокращение рабочей смены.

Для работников, прибывших из регионов с другими климатическими условиями надо обеспечить постепенное увеличения рабочей нагрузки и более частые перерывы.

Автор проекта, депутат от ЛДПР Борис Чернышов, отмечает, что сейчас половина компаний не намерены соблюдать рекомендации Роспотребнадзора для работы в жару. А ели прописать это в ТК РФ, то требования станут обязательными для всех.

Сейчас ситуация такая:

80% работодателей не отпускают раньше с работы своих подчиненных в жаркие дни;

71% работников отметили ухудшение работоспособности в условиях работы при повышенных температурах воздуха;

59% работников продолжает работать в жару из офисного помещения;

47% работников отмечает, что их работодатели не предпринимают никаких мер по обеспечению благоприятных условий работы в жару.

А у вас в офисе комфортно работать в жаркие дни?