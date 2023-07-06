🌞😓 В ТК РФ хотят ввести нормы о работе в жару

Законопроект с такой нормой внесен в Госдуму.
В новую статью включат, в том числе, те нормы, что сейчас рекомендует Роспотребнадзор.
Работодатель обязан обеспечить:
питьевой режим (обеспечить неограниченное количество питьековй воды);
солнцезащитные средства;
перерывы для отдыха в охлажденном помещении;
сокращение рабочей смены.
Для работников, прибывших из регионов с другими климатическими условиями надо обеспечить постепенное увеличения рабочей нагрузки и более частые перерывы.
Автор проекта, депутат от ЛДПР Борис Чернышов, отмечает, что сейчас половина компаний не намерены соблюдать рекомендации Роспотребнадзора для работы в жару. А ели прописать это в ТК РФ, то требования станут обязательными для всех.
Сейчас ситуация такая:
80% работодателей не отпускают раньше с работы своих подчиненных в жаркие дни;
71% работников отметили ухудшение работоспособности в условиях работы при повышенных температурах воздуха;
59% работников продолжает работать в жару из офисного помещения;
47% работников отмечает, что их работодатели не предпринимают никаких мер по обеспечению благоприятных условий работы в жару.
А у вас в офисе комфортно работать в жаркие дни?
Комментарии