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🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

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Клерк.Работа

Ежедневная подборка свежих и интересных вакансий в бухгалтерии, аудите и финансах

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    24
    Логотип АКГ «Созидание и Развитие»
    АКГ «Созидание и Развитие»
    НДФЛ

    Иностранные работники и НДФЛ в 2023 году

    В общем случае на определение ставки НДФЛ влияет налоговый статус физического лица — налоговый резидент / нерезидент, а не его гражданство. Однако для иностранных граждан есть ряд нюансов. Расскажем, кака платить НДФЛ за иностранцев в 2023 году.

    Иностранные работники и НДФЛ в 2023 году
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    Логотип Елена Лучинина
    Елена Лучинина
    Личный бренд

    5 преимуществ товарного знака: что получат физические лица и самозанятые после регистрации бренда

    28 июня вступил в силу закон, позволяющий физлицам регистрировать на себя товарные знаки. Наибольший интерес он вызвал у самозанятых — они уже занимаются продвижением собственных услуг и товаров. Какие преимущества получила эта категория граждан вместе с изменениями в кодексе?

    5 преимуществ товарного знака: что получат физические лица и самозанятые после регистрации бренда
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    Логотип Константин Чупырь
    Константин Чупырь
    Налоговые штрафы

    Льгота, то она есть, то её сразу нет. Или, одна рука не ведает, что делает другая

    Компанию не оштрафовали только потому, что налоговые инспекторы сами ввели в заблуждение налогоплательщика по поводу налоговой льготы.

    Льгота, то она есть, то её сразу нет. Или, одна рука не ведает, что делает другая
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    Логотип Консалтинг Онлайн
    Консалтинг Онлайн
    Уставный капитал

    Уменьшение уставного капитала ООО и АО: порядок, пути, случаи уменьшения УК организации

    Уменьшение уставного капитала по инициативе компании зачастую является ее стратегическим решением, которое способствует оптимизации хозяйственной деятельности и улучшению финансового положения как общества, так и участников.

    Уменьшение уставного капитала ООО и АО: порядок, пути, случаи уменьшения УК организации
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    Логотип ХановЗащитникБизнеса
    ХановЗащитникБизнеса
    Уклонение от уплаты налогов

    Новое крупное уголовные дело за уклонение от уплаты налогов. Практика по возбуждению налоговых уголовных будет усиливаться

    В Москве возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

    Новое крупное уголовные дело за уклонение от уплаты налогов. Практика по возбуждению налоговых уголовных будет усиливаться
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