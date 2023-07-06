АКРА: дополнительные замещающие облигации увеличат рынок ценных бумаг до 32 млрд долларов

Сейчас рынок замещающих облигаций находится на уровне 14,3 млрд долларов. Он может вырасти более чем в два раза.

Рейтинговое агентство АКРА в 18 млрд долларов оценивает потенциал дополнительных размещений замещающих облигаций. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на исследование АКРА.

В конце июня компании выпустили замещающие облигации на сумму, эквивалентную 14,3 млрд долларов. Объем замещенных евробондов равен 28,33 млрд долларов.

Замещающие облигации уже выпустили «Газпром», «Лукойл», «Магнитогорский металлургический комбинат», «Металлоинвест» и «Совкомфлот».

В мае 2023 года президент Владимир Путин подписал указ, который обязывает юрлица с обязательствами по еврооблигациям выпустить до конца 2023 года замещающие облигации.

Эмитенты могут выпускать такие ценные бумаги неограниченное число раз.

Недавно мы писали, что «Тинькофф» запустит первый инвестиционный фонд с замещающими облигациями.