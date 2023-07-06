АКРА: дополнительные замещающие облигации увеличат рынок ценных бумаг до 32 млрд долларов

Рейтинговое агентство АКРА в 18 млрд долларов оценивает потенциал дополнительных размещений замещающих облигаций. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на исследование АКРА.
В конце июня компании выпустили замещающие облигации на сумму, эквивалентную 14,3 млрд долларов. Объем замещенных евробондов равен 28,33 млрд долларов.
Замещающие облигации уже выпустили «Газпром», «Лукойл», «Магнитогорский металлургический комбинат», «Металлоинвест» и «Совкомфлот».
В мае 2023 года президент Владимир Путин подписал указ, который обязывает юрлица с обязательствами по еврооблигациям выпустить до конца 2023 года замещающие облигации.
Эмитенты могут выпускать такие ценные бумаги неограниченное число раз.
Недавно мы писали, что «Тинькофф» запустит первый инвестиционный фонд с замещающими облигациями.
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