Yadro начнет выпускать смартфоны в Дубне в конце 2024 года

Компания Yadro будет разрабатывать и выпускать отечественные смартфоны Kvadra в конце 2024 года. Об этом пишет «Коммерсант».

Производство электроники и печатных плат для смартфонов откроют в Дубне. В планах у Yadro перейти на собственный процессор с архитектурой RISC-V.

Компания не будет собирать электронику из китайских компонентов, а самостоятельно организует производство всего необходимого.

Еще при разработке и подготовке к выпуску планшета предполагалось, что следующим шагом станет смартфон. В Yadro рассчитывали, что в будущем он будет работать на собственном RISC-V-процессоре, - сказали в компании.

Недавно мы писали, что Yadro выпустила свой первый планшет.