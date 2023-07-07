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IT-компании

Yadro начнет выпускать смартфоны в Дубне в конце 2024 года

После сборки отечественного планшета компания начнет создавать смартфоны под брендом Kvadra.
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Компания Yadro будет разрабатывать и выпускать отечественные смартфоны Kvadra в конце 2024 года. Об этом пишет «Коммерсант».

Производство электроники и печатных плат для смартфонов откроют в Дубне. В планах у Yadro перейти на собственный процессор с архитектурой RISC-V.

Компания не будет собирать электронику из китайских компонентов, а самостоятельно организует производство всего необходимого.

Еще при разработке и подготовке к выпуску планшета предполагалось, что следующим шагом станет смартфон. В Yadro рассчитывали, что в будущем он будет работать на собственном RISC-V-процессоре, - сказали в компании.

Недавно мы писали, что Yadro выпустила свой первый планшет.

Комментарии

2
  • Логотип IriEro
    IriEro 21 минуту назад

    Ирина

    Логотипом будет обкусанная репа?

    • Логотип VikaV2193
      VikaV2193 7 минут назад

      ВикторияГлавный бухгалтер

      или обкусанное ядро

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