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Ипотека

Центробанк может предложить жилье в лизинг вместо ипотеки

Лизинг жилья смогут оформить клиенты, которым банки отказывают в ипотеке. Если нет первоначального взноса, кредитной истории или клиент проходил процедуру банкротства.
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В Центробанке как альтернативный вариант ипотеке рассматривают лизинг жилья. Об этом пишут «Известия».

Жилье в лизинг могут предоставить тем, у кого не кредитной истории, кто проходил процедуру банкротства или у кого нет денег на первоначальный взнос. Обычно таким заемщикам банки отказывают в ипотеке.

Чтобы запустить лизинг жилья в РФ Центробанку нужно определить минимальные требования к финансовой устойчивости и прозрачности компаний, которые будут работать с клиентами.

Лизинг представляет собой долгосрочную аренду имущества с возможностью его выкупа. Такой инструмент выгоден индивидуальным предпринимателям. Частным клиентам пока что лучше брать ипотеку, иначе за лизинг придется ежемесячно выплачивать НДС.

Для развития спроса на новую услугу необходимо выровнять финансовые условия работы лизинга жилья и ипотеки в части зачета НДС и расчета налога на имущество. Также потребуется исключить возможность использования этого продукта как способа оптимизации балансов застройщиков и обхода действующих регуляторных ограничений на ипотечном рынке, - сказали в ЦБ.

Сейчас Минфин и ЦБ собираются создать механизм, который позволит поэтапно приобрести жилье: невыкупленная часть будет в аренде.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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