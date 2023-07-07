Самозанятым могут разрешить перепродавать товары чужого производства

Так самозанятые смогут свободно продавать товары, которые ввезли в рамках параллельного импорта и платить НПД.

В Госдуму внесли законопроект, который снимет запрет на перепродажу товаров самозанятыми.

Сейчас применять специальный режим налога на профессиональный доход (НПД) могут только те, кто сам производит товары или продает имущество, которое раньше использовалось для личных целей.

Снять ограничение нужно для того, чтобы самозанятые могли продавать товары, ввезенные по схеме параллельного импорта.

По мнению авторов законопроекта, такой подход поможет стабилизировать цены и обеспечить рынок востребованной продукцией в условиях санкций.