Минцифры не будет помогать операторам связи с модернизацией оборудования

Операторы не получат государственную поддержку, но им разрешат повышать стоимость тарифов.

Минцифры считает, что мобильным операторам не нужно давать государственную поддержку для модернизации их телеком-оборудования. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу министерства Максута Шадаева.

У нас тарифы нерегулируемые, поэтому операторы имеют возможность в рамках существующей конкуренции тарифы индексировать, - сказал Максут Шадаев.

Недавно мы писали, что стоимость мобильных тарифов может вырасти на 5% выше инфляции.

Правительство готово разрешить компаниям поэтапно повышать цены на связь, сохранив дифференцированный подход к формированию тарифов для разных категорий населения.

Минцифры и Федеральная антимонопольная служба будут искать баланс между интересами операторов и абонентов. Главное, чтобы услуги связи оставались доступными для населения.