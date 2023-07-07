Минцифры не будет помогать операторам связи с модернизацией оборудования

Минцифры считает, что мобильным операторам не нужно давать государственную поддержку для модернизации их телеком-оборудования. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу министерства Максута Шадаева.
У нас тарифы нерегулируемые, поэтому операторы имеют возможность в рамках существующей конкуренции тарифы индексировать, - сказал Максут Шадаев.
Недавно мы писали, что стоимость мобильных тарифов может вырасти на 5% выше инфляции.
Правительство готово разрешить компаниям поэтапно повышать цены на связь, сохранив дифференцированный подход к формированию тарифов для разных категорий населения.
Минцифры и Федеральная антимонопольная служба будут искать баланс между интересами операторов и абонентов. Главное, чтобы услуги связи оставались доступными для населения.
Комментарии2
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
даже не удивилась
Екатерина Катеринина
А цену доступности, кто будет определять? Оператор и депутаты? Так доступность, в их понимании, будет сильно отличаться от возможностей населения)