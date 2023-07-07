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Интернет и IT

Минцифры не будет помогать операторам связи с модернизацией оборудования

Операторы не получат государственную поддержку, но им разрешат повышать стоимость тарифов.
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Минцифры считает, что мобильным операторам не нужно давать государственную поддержку для модернизации их телеком-оборудования. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу министерства Максута Шадаева.

У нас тарифы нерегулируемые, поэтому операторы имеют возможность в рамках существующей конкуренции тарифы индексировать, - сказал Максут Шадаев.

Недавно мы писали, что стоимость мобильных тарифов может вырасти на 5% выше инфляции.

Правительство готово разрешить компаниям поэтапно повышать цены на связь, сохранив дифференцированный подход к формированию тарифов для разных категорий населения.

Минцифры и Федеральная антимонопольная служба будут искать баланс между интересами операторов и абонентов. Главное, чтобы услуги связи оставались доступными для населения.

Комментарии

2
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 1 час назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    даже не удивилась

  • Логотип katyakaterina
    katyakaterina 1 час назад

    Екатерина Катеринина

    А цену доступности, кто будет определять? Оператор и депутаты? Так доступность, в их понимании, будет сильно отличаться от возможностей населения)

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