Продажи алкоголя выросли на 2% в 2022 году

Минздрав хочет ввести новые ограничения по времени продажи спиртного, однако Минфин, Росалкогольрегулирование и производители напитков против.

В 2022 году продажи спиртного выросли на 2%, до 6,44 литра этанола на человека. Об этом пишут «Известия».

С 2008 по 2021 год темпы реализации алкогольных напитков упали на 48%, до 6,3 литров на душу населения.

В Минздраве предложили новые ограничения продажи спиртных напитков. На федеральном уровне могут запретить продавать алкоголь с 20:00 до 11:00.

Сейчас ограничения действуют с 23:00 до 8:00.

С такими мерами не согласился Минфин, поскольку жесткие ограничения по времени продажи алкоголя приведут к потреблению нелегальных напитков и суррогатов.

В Росалкогольрегулировании (РАР) считают, что население не стало больше пить. Статистика подтверждает только рост легальных продаж.

Речь идет не о росте потребления спиртного, эти цифры прекрасно иллюстрируют устойчивый тренд последних лет по обелению рынка, - сказали в РАР.

С такими выводами согласны и производители спиртного.

Недавно мы писали, что из-за роста цен импортный алкоголь может подорожать примерно на 10%.