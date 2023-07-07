📌 Бухгалтеры путаются, как вернуть НДС в ускоренном режиме. Инструкция

Только за неделю в нашу редакцию попало 5 писем с таким вопросом. Сделали короткую инструкцию сразу для всех.

Чтобы вернуть НДС, не дожидаясь окончания камеральной проверки, нужно подать специальное заявление и одновременно выполнить два условия:

не планировать ликвидацию или реорганизацию;

не допускать задолженность более 300 тыс. руб. перед бюджетом и своими кредиторами, чтобы не допустить возбуждения дела о банкротстве.

Если вы выступаете налоговым агентом за своего иностранного партнера, то уплаченный за него НДС не учитывается при расчете максимальной суммы для ускоренного возврата.

Без банковской гарантии и поручительства налогоплательщик может рассчитывать на возврат НДС, размер которого не превышает все уплаченные налоги и страховые сборы за предыдущий год.

Если к возмещению заявляется более весомая сумма, то нужно оформлять банковскую гарантию на сумму сверх рассчитанного лимита.

Использовать ускоренный механизм можно до конца 2023 года могут только добросовестные налогоплательщики, к которым не было претензий от налоговиков за предыдущие периоды.

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