Центробанк: ставки по ипотеке не будут снижаться

Из-за того, что досрочных погашений становится меньше, банки не будут снижать ставки по ипотечным кредитам.

Директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова сказала, что в ближайшее время не будет снижения ипотечных ставок. Об этом пишет «ТАСС».

Досрочных погашений стало намного меньше. И срок уже составляет 12 лет. И, естественно, это будет увеличиваться, поскольку мы сейчас не ожидаем снижения ставок и [не ожидаем роста] спроса на рефинансирование кредитов, - сказала Елизавета Данилова.

Недавно мы писали, что Центробанк может поднять ключевую ставку из-за риска инфляции. Заседание совета директоров назначено на 21 июля 2023 года.

С 1 июня 2023 года первоначальный взнос по ипотеке установили в размере 20%, а с 1 января 2024 года он составит 30%.