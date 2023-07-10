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Маркетплейсы

Маркетплейсы обяжут дезинфицировать товары перед выдачей

Покупатели будут получать продезинфицированные заказы, чтобы не допустить распространения эпидемий.
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Депутаты Госдумы предложили обязать маркетплейсы и магазины дезинфицировать товары перед выдачей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на зампреда комитета по безопасности Госдумы Анатолия Выборного.

На мой взгляд, правительство должно выработать механизмы для профилактики возможного заражения в местах торговли, чтобы не допустить даже малейшей угрозы еще одной эпидемии, - сказал Анатолий Выборный.

Недавно мы писали, что у сотрудников склада Ozon обнаружили менингит.

16 июня 2023 года глава ФАС Максим Шаскольский предложил снять с маркетплейсов мораторий на проверки.

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Комментарии

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