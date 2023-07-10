Маркетплейсы обяжут дезинфицировать товары перед выдачей

Покупатели будут получать продезинфицированные заказы, чтобы не допустить распространения эпидемий.

Депутаты Госдумы предложили обязать маркетплейсы и магазины дезинфицировать товары перед выдачей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на зампреда комитета по безопасности Госдумы Анатолия Выборного.

На мой взгляд, правительство должно выработать механизмы для профилактики возможного заражения в местах торговли, чтобы не допустить даже малейшей угрозы еще одной эпидемии, - сказал Анатолий Выборный.

Недавно мы писали, что у сотрудников склада Ozon обнаружили менингит.

16 июня 2023 года глава ФАС Максим Шаскольский предложил снять с маркетплейсов мораторий на проверки.

Как стать бухгалтером маркетплейса, рассказывают эксперты в специальном курсе.

По итогам курса:

поймете особенности учета, налогов и документооборота на маркетплейсах ;

станете бухгалтером в перспективной сфере, которая растет на 43% в год;

получите все необходимые навыки, занимаясь онлайн пару часов в день.

Узнать подробности и посмотреть бесплатный урок