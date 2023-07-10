Население за пять недель купило 100% зеленых облигаций Москвы

Почти 70% ценных бумаг приобрели жители Москвы и Московской области. Инвесторы будут получать купонный доход в размере 8,5% годовых.

Жители столицы и регионов за пять недель приобрели 100% московских зеленых облигаций. Об этом сказано на сайте мэра Москвы.

Власти столицы потратят привлеченные средства на покупку 50 электробусов.

Зеленые облигации появились на платформе «Финуслуги» Мосбиржи 30 мая 2023 года. Ценные бумаги раскупили раньше планового периода размещения в шесть месяцев.

Высокий спрос населения продемонстрировал востребованность зеленых облигаций и заинтересованность людей в участии в развитии города. Почти 70 процентов облигаций приобрели жители Москвы и Московской области, - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Объем выпуска по номинальной стоимости составил 2 млрд рублей. Дата погашения – 27 мая 2025 года.

Инвесторы смогут получать купонный доход по ставке 8,5% годовых. Первые выплаты будут 29 августа 2023 года.

«Зеленые» ценные бумаги выпускают для привлечения инвестиций в проекты, которые улучшают экологическую ситуацию. Например, для строительства очистных сооружений или закупки фильтров.

Недавно мы писали, что Центробанк призвал сообщать инвесторам о рисках при покупке зеленых облигаций.