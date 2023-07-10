Новый рекорд по банкротству: с начала 2023 года с обязательствами не справились 163 тысячи человек

Большинство должников самостоятельно инициируют процедуру банкротства. Проблемы с выплатами есть у 9 млн заемщиков.

За первое полугодие 2023 года суды признали банкротами 163 тыс. человек. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Федресурса.

По сравнению с тем же периодом 2022 года, банкротов стало на 34% больше.

Лидируют по количеству банкротств жители Москвы и Московской области, где суды признали несостоятельными 7,75 тыс. и 7,97 тыс. человек соответственно.

В Краснодарском крае за шесть месяцев 2023 года банкротами стали 7,74 тыс. человек, в Свердловской области – 6,13 тыс., а в Башкортостане – 5,79 тыс.

В 96,5% случаев процедуру банкротства начинают сами физические лица. К остальным приходят кредиторы и ФНС.

По оценкам президента СРО НАПКА Эльмана Мехтиева, проблемы с долгами есть у 9 млн заемщиков.

Институт судебного банкротства физических лиц начал работать с 1 октября 2015 года. Если у человека есть долг больше 500 тыс. рублей, то он может раз в пять лет инициировать процедуру банкротства. За это время суды несостоятельными признали 916 тыс. человек.

С сентября 2022 года существует процедура внесудебного банкротства. Должники могут бесплатно обратиться в МФЦ, если не могут выплатить обязательства от 50 до 500 тыс. рублей. Списать долги разрешается только раз в 10 лет.

Эту процедуру прошли 18,7 тыс. человек, общая сумма их обязательств составила 6,44 млрд рублей.

За первые полгода к внесудебному банкротству допустили 5,13 тыс. должников, а 2,17 тыс. человек было отказано.