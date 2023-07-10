Новая схема мошенничества: клиентов банка зазывают на личный прием в Центробанк

Злоумышленники запустили рассылки с подменных адресов Центробанка с приглашением на «личный прием». Так они начинают контакт с жертвой, а затем просят назвать смс-код или перевести деньги.

Мошенники рассылают клиентам банков приглашения на якобы «личный прием» в Центробанк. Об этом сказано в телеграм-канале Банка России.

Мошенники усовершенствовали свою схему, в которой они представляются сотрудниками ЦБ. Теперь они не только звонят людям от имени Центробанка, но еще и отправляют на электронную почту сообщения с приглашением на личный прием в Банк России, - говорится в сообщении.

Рассылки приходят с подменных адресов электронной почты, где есть домен cbr.ru. Текст письма начинается с обращения по имени и отчеству, в нем есть время визита и настоящий адрес ЦБ в регионе, где проживает клиент.

Фейковое приглашение на прием – это всего лишь повод вступить в контакт с клиентом банка.

После отправки письма мошенники звонят получателю, пытаются узнать данные банковской карты, продиктовать код из смс-сообщения или перевести деньги.

Центробанк напоминает, что сотрудники Банка России по своей инициативе никого не приглашают на личный прием, не звонят людям, не запрашивают личные данные и не высылают какие-либо документы.