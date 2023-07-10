Путин подписал закон об упрощенном открытии иностранцами банковских счетов

Президент подписал закон, который позволит иностранцам проще открывать счета и вклады в российских банках. Об этом сказано на официальном портале правовой информации.
Банкам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг разрешать открывать счета и вклады иностранным клиентам удаленно, без личного присутствия.
Идентификация клиентов будет производиться по операциям на сумму свыше 50 тыс. рублей для физических лиц, а для компаний – от 500 тыс. рублей.
Полномочия по идентификации будут у банков, управляющих компаний инвестфондов, ПИФ и НПФ, операторов инвестплатформ и информсистем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.
Центробанк вместе с Росфинмониторингом и ФСБ может установить ограничения по операциям и сделкам, совершаемым российскими банками с иностранными клиентами, идентификация которых была поручена иностранным финорганизациям.
Все ограничения будут опубликованы на официальном сайте ЦБ.
Закон вступит в силу через 10 дней.
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