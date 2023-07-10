Путин подписал закон об упрощенном открытии иностранцами банковских счетов

Иностранцы смогут удаленно открыть счет в российском банке. Для этого больше не нужно личное присутствие.

Президент подписал закон, который позволит иностранцам проще открывать счета и вклады в российских банках. Об этом сказано на официальном портале правовой информации.

Банкам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг разрешать открывать счета и вклады иностранным клиентам удаленно, без личного присутствия.

Идентификация клиентов будет производиться по операциям на сумму свыше 50 тыс. рублей для физических лиц, а для компаний – от 500 тыс. рублей.

Полномочия по идентификации будут у банков, управляющих компаний инвестфондов, ПИФ и НПФ, операторов инвестплатформ и информсистем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

Центробанк вместе с Росфинмониторингом и ФСБ может установить ограничения по операциям и сделкам, совершаемым российскими банками с иностранными клиентами, идентификация которых была поручена иностранным финорганизациям.

Все ограничения будут опубликованы на официальном сайте ЦБ.

Закон вступит в силу через 10 дней.